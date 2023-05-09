Лукашенко поздравил белорусский народ с Днем Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своих граждан с Днем Победы. Об этом информирует пресс-служба главы государства.
Белорусский лидер подчеркнул, что память о победе в Великой Отечественной войне консолидирует народ республики.
«Этот праздник стал символом несгибаемой воли белорусского народа перед нечеловеческими испытаниями, воплощением всенародного сопротивления нацизму в любых его обличиях», — передает слова Лукашенко его пресс-служба.
Ранее телеканал «360» сообщил, что космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев поздравили россиян с Днем Победы с борта Международной космической станции.