С Новым Годом!

Главы семи стран прибыли в Москву на парад Победы

Политика
Главы семи стран прибыли в Москву на парад Победы

Главы семи государств совершили официальный визит в Россию для празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

По имеющимся данным, в настоящий момент в Москве находятся руководитель армянского кабмина Никол Пашинян, казахстанский, белорусский и туркменский лидеры Касым-Жомарт Токаев, Александр Лукашенко и Сердар Бердымухамедов.

Также на 9 Мая в российскую столицу прибыли президенты Киргизии, Таджикистана и Узбекистана Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиеев. Все политики будут присутствовать на параде по случаю 78-й годовщины победы в ВОВ.

#день победы #москва #армения #белоруссия #казахстан #парад победы