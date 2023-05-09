Главы семи стран прибыли в Москву на парад Победы

Главы семи государств совершили официальный визит в Россию для празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.
По имеющимся данным, в настоящий момент в Москве находятся руководитель армянского кабмина Никол Пашинян, казахстанский, белорусский и туркменский лидеры Касым-Жомарт Токаев, Александр Лукашенко и Сердар Бердымухамедов.
Также на 9 Мая в российскую столицу прибыли президенты Киргизии, Таджикистана и Узбекистана Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиеев. Все политики будут присутствовать на параде по случаю 78-й годовщины победы в ВОВ.