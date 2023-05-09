Западные страны зря надеются на успех обещанного Киевом контрнаступления, пишут аналитики издания SouthFront. «ПолитРоссия» представляет эксклюзивный пересказ материала.
«Запад слишком много смотрит телевизор, по которому показывают всякую ерунду, вроде американских боевиков. Но на Украине голливудской победы проамериканских сил не будет», — говорится в статье.
Украинским войскам, несмотря на многомиллиардную военную помощь, просто не хватит сил для победы на поле боя. По некоторой информации, командование ВСУ сформировало 12-13 ударных бригад по 4-6 тысяч военных в каждой. Этим войскам придется идти в наступление без прикрытия с воздуха и в условиях дефицита боеприпасов.
Российская армия в то же время провела грамотную «домашнюю работу» по укреплению позиций и подготовила ловушки для ВСУ, подчеркивает SouthFront.