SouthFront: Запад зря надеется на «голливудский» исход украинского контрнаступления

Украинским войскам, несмотря на многомиллиардную военную помощь, просто не хватит сил для победы на поле боя. По некоторой информации, командование ВСУ сформировало 12-13 ударных бригад по 4-6 тысяч военных в каждой. Этим войскам придется идти в наступление без прикрытия с воздуха и в условиях дефицита боеприпасов.