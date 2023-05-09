Sohu: таинственный козырь ВС РФ обесценил поставки на Украину американских РСЗО HIMARS

Российские военные нашли способ справляться с американскими РСЗО HIMARS, которые поставлялись на Украину в качестве некоего ультимативного оружия, сообщает Sohu.
Аналитики китайского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», заметили, что в распоряжении ВС РФ появилась таинственная система, способная подавлять систему наведения HIMARS и глушить сигнал GPS.
Эксперты уверены, что козырь российских войск — это комплекс радиоэлектронной борьбы, мощность которого позволяет выводить из строя высокотехнологичное оружие американского производства, попутно вычисляя его расположение по характерному сигналу.