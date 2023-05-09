РИА Новости: Запад продолжает попытки присвоить себе победы СССР в ВОВ

В статье для РИА Новости журналист прокомментировала публикацию немецкого исследователя Маттиаса Оппермана, посвященную Второй мировой войне. В материале для Фонда имени Конрада Аденауэра сказано, что Советский Союз также принял участие в освобождении Европы.