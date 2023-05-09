РИА Новости: Запад продолжает попытки присвоить себе победы СССР в ВОВ

Коллективный Запад продолжает попытки уничтожить победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. Таким мнением поделилась публицист Елена Караева.
В статье для РИА Новости журналист прокомментировала публикацию немецкого исследователя Маттиаса Оппермана, посвященную Второй мировой войне. В материале для Фонда имени Конрада Аденауэра сказано, что Советский Союз также принял участие в освобождении Европы.
По словам Караевой, таким образом Запад пытается уничтожить победу СССР, умаляя жертвы и потери понесенные страной. Кроме того, немецкий профессор пытается взять реванш за капитуляцию нацисткой Германии, утверждает она.
«Тема торговли нашей болью и кровью, испытанных и пролитых в войне с нацизмом, в столице страны, в которой нацизм родился, развивался, расползался, заражая всю Европу (ныне объединенную), а попутно уничтожая миллионы тех же европейцев, получила продолжение в берлинских юридических инстанциях», — пишет Караева.
Ранее телеканал «360» сообщил, что президент Словакии Зузана Чапутова признала освобождение республики и Восточной Европы во время Второй мировой войны Красной армией.