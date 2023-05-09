Акция «Бессмертный полк» проходит по всему миру

Акция «Бессмертный полк» проходит в городах по всему миру в День Победы. Шествие уже состоялось в ряде стран.
Демонстрации уже провели в Риме, Тель-Авиве, а также в немецких городах Кельн, Франкфурт-на-Майне и Бейрут. Акция «Бессмертный полк», которая прошла в Пекине, собрала около 700 человек.
Порядка 500 человек приняли участие в шествии в Монголии, а на центральной площади Вены исполнили «Катюшу». Акция в Стамбуле проходила при поддержке Генконсульства России.
На акцию, которая проходила в Париже, заявились провокаторы. Они пытались сорвать проведение «Бессмертного полка», однако их разогнала полиция, передает телеканал «360».