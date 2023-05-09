Володин: «днем Европы» для украинцев Запад пытается стереть историческую память

По его словам, День Победы – это то, что объединяет многочисленные народы постсоветского пространства, однажды защитившие мир от фашизма. Именно это сегодня не дает покоя Вашингтону и Брюсселю, которые пытаются стереть историческую память о подвиге предков и исказить ее.