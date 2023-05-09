Володин: «днем Европы» для украинцев Запад пытается стереть историческую память

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в День Победы 9 мая обратился к россиянам. Он констатировал, что Запад всеми силами пытается стереть нашу историческую память.
По его словам, День Победы – это то, что объединяет многочисленные народы постсоветского пространства, однажды защитившие мир от фашизма. Именно это сегодня не дает покоя Вашингтону и Брюсселю, которые пытаются стереть историческую память о подвиге предков и исказить ее.
К сожалению, под их влияние попала Украина, став, по сути, колонией США. Президент Владимир Зеленский подло предал свой народ и тех, кто когда-то сражался за нашу свободу и наше светлое будущее. Сейчас необходимо сделать все, чтобы последователи нацизма были уничтожены, констатировал политик.