РИА Новости: подходы ко всем островам в устье Днепра находятся под контролем России

Подходы ко всем островам в устье Днепра в Херсонской области взяты под контроль российскими войсками. Об этом со ссылкой на знакомый с ситуацией на месте источник сообщает РИА Новости.
«В настоящее время подходы ко всем островам в устье Днепра вблизи Херсона и на выходе в Днепровский залив находятся под полным контролем подразделений российской армии», — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее в соцсетях и Telegram-каналах распространились видеозаписи ударов по расположениям и опорным пунктам войск Украины на островах Большой и Черкесский. Теперь там нет украинских военных, а «все подходы контролируются», подчеркнул источник издания. По его словам, шансов вновь закрепиться на островах у украинских войск нет.