РИА Новости: подходы ко всем островам в устье Днепра находятся под контролем России

Ранее в соцсетях и Telegram-каналах распространились видеозаписи ударов по расположениям и опорным пунктам войск Украины на островах Большой и Черкесский. Теперь там нет украинских военных, а «все подходы контролируются», подчеркнул источник издания. По его словам, шансов вновь закрепиться на островах у украинских войск нет.