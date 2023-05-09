Предложение Зеленского о переносе Дня Победы вызвало бурю негодования у пользователей Twitter

Предложение президента Украины Владимира Зеленского перенести празднование Дня Победы на 8 мая вызвало волну негодования среди пользователей Twitter. Свое возмущение они выразили под постом украинского политика.
Часть комментаторов напомнила национальному лидеру о ключевой роли армии СССР в победе над фашисткой Германией. Украинский режиссер Игорь Лопатенок добавил, что его соотечественники отдают дань памяти героям 9 мая и ни днем раньше.
«Ты на неправильной стороне истории и сейчас устанавливаешь нацизм на Украине», – написал он.
Другие пользователи соцсети также упрекнули Зеленского в нацистских наклонностях и призвали остановить эту безудержную перепись истории. Кроме того, часть людей обратилась к русским с просьбой освободить страну от очередных нацистов.