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ВС России пресекли высадку украинских диверсантов на левый берег Днепра

Армия
ВС России пресекли высадку украинских диверсантов на левый берег Днепра

Вооруженные силы России пресекли высадку украинских диверсантов на левый берег Днепра под Херсоном на катерах, сообщил источник, который знаком с обстановкой на месте. Его слова передает РИА Новости.

Украинские диверсанты пытались высадиться севернее города Алешки. Бойцы киевского режима передвигались на семи скоростных катерах.

Ранее сообщалось, что российская авиация ликвидировала переправу и опорный пункт Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Огневое поражение по районам сосредоточения бойцов и огневых средств киевского режима нанесли подразделения группировки войск «Центр».

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