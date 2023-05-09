ВС России пресекли высадку украинских диверсантов на левый берег Днепра

Вооруженные силы России пресекли высадку украинских диверсантов на левый берег Днепра под Херсоном на катерах, сообщил источник, который знаком с обстановкой на месте. Его слова передает РИА Новости.
Украинские диверсанты пытались высадиться севернее города Алешки. Бойцы киевского режима передвигались на семи скоростных катерах.
Ранее сообщалось, что российская авиация ликвидировала переправу и опорный пункт Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Огневое поражение по районам сосредоточения бойцов и огневых средств киевского режима нанесли подразделения группировки войск «Центр».