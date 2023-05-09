С Новым Годом!

Жертвами израильского обстрела сектора Газа стали девять человек

Происшествия
Жертвами израильского обстрела сектора Газа стали девять человек

Жертвами обстрела Израиля по сектору Газа стали девять человек, еще несколько мирных жителей получили ранения. Информацию об этом предоставило министерство здравоохранения Палестины.

«Девять палестинцев погибли сегодня на рассвете», – указано в публикации.

Военно-воздушные силы Израиля совершили несколько боевых вылетов над сектором Газа, в ходе которых сбросили бомбы по ряду объектов. По предварительным данным, под ударом оказалась инфраструктура организации «Исламский джихад».

Представитель МВД Палестины ранее прокомментировал ситуацию в регионе. По его словам, министерство внутренних дел внимательно наблюдает за развитием ситуации.

#сектор газа #Палестина #израиль