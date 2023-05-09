Жертвами израильского обстрела сектора Газа стали девять человек

Жертвами обстрела Израиля по сектору Газа стали девять человек, еще несколько мирных жителей получили ранения. Информацию об этом предоставило министерство здравоохранения Палестины.
«Девять палестинцев погибли сегодня на рассвете», – указано в публикации.
Военно-воздушные силы Израиля совершили несколько боевых вылетов над сектором Газа, в ходе которых сбросили бомбы по ряду объектов. По предварительным данным, под ударом оказалась инфраструктура организации «Исламский джихад».
Представитель МВД Палестины ранее прокомментировал ситуацию в регионе. По его словам, министерство внутренних дел внимательно наблюдает за развитием ситуации.