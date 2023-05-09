«С праздником Победы»: Пригожин поздравил россиян с 9 Мая

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поздравил россиян с Днем Победы и пообещал рассказать о ситуации с боеприпасами для «оркестра». Видео с заявлением бизнесмена опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
«Праздник 9 Мая. Это у нас наглядная агитация. Как мальчика зовут не знаю, но раньше был товарищ Сталин, потом солдат, образ неизвестного, да, для того чтобы все думали о том, что это как раз он и есть», – указал на агитационный плакат Пригожин.
Он также пообщался с бойцами ЧВК «Вагнер» и осмотрел танк. Позже Пригожин прокомментировал ситуацию с боеприпасами для «оркестра», которые все никак не могут доехать.
«Всех с праздником Победы. Для того чтобы праздник никому не портить, полное видео, где я расскажу ситуацию с боеприпасами, покажем ровно в 10:40 после окончания парада Победы», – пообещал Пригожин.
Предприниматель отметил, что видео записывается в 3:30, и «время еще есть». Если боеприпасы будут доставлены, видео не будет показано, заверил Пригожин.