Украинец зарезал собственную дочь из-за ревности к жене

Следователи выяснили, что после телефонного разговора с женой пьяный хозяин дома решил убить себя и собственных детей. Отец начал бить дочь кулаками, а потом нанес смертельный удар ножом. По информации полиции, незадолго до этих событий мужчина рассказал другу, что жена бросила семью и уехала с любовником жить за границу.