Украинец зарезал собственную дочь из-за ревности к жене

Житель Киевской области убил собственную 16-летнюю дочь из-за ревности к жене, которая уехала за границу. Информацию об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
Силовики прибыли на место происшествия и обнаружили бездыханное тело девочки и 43-летнего мужчину, который был в ранениях и почти не дышал. В подвальном помещении дома прятался еще один ребенок, 12-летний испуганный мальчик.
Следователи выяснили, что после телефонного разговора с женой пьяный хозяин дома решил убить себя и собственных детей. Отец начал бить дочь кулаками, а потом нанес смертельный удар ножом. По информации полиции, незадолго до этих событий мужчина рассказал другу, что жена бросила семью и уехала с любовником жить за границу.