Axios: экс-ведущий Fox News Такер Карлсон планирует развязать войну с бывшим работодателем

Экс-ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон планирует развязать войну с бывшим работодателем. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на информаторов.
По данным СМИ, журналист в данный момент собирает сторонников, готовых поддержать его в информационной баталии с Fox News. Этим Такер намеревается вернуть себе должность на канале или разорвать с ним контракт.
«Карлсон готовится высвободить союзников в попытке заставить сеть позволить ему работать», – говорится в публикации.
Кроме того, авторы материала утверждают, что ведущий сейчас озадачен созданием личной «медиа-империи». Но для реализации задуманного Карлсону необходимо избавиться от договоренностей с Fox News.