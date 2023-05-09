«РВ»: российская армия под Харьковом впервые применила «Искандеры» для уничтожения ВСУ

Бойцы ВС РФ применили в ходе спецоперации комплексы «Искандер», с помощью которых прервали наступление противника. Об этом пишет издание «Русская весна».
По данным СМИ, российские военные использовали данную модель вооружения в окрестностях Харькова. Из «Искандеров» были нанесены удары по местам сосредоточения живой силы и объектам военной инфраструктуры ВСУ. По данным разведки, киевский режим планировал бросить силы в атаку.
Ракетные комплексы «Искандер» разработаны с целью уничтожать вражеские системы противовоздушной обороны. Оружие обладает прицельной дальностью поражения в 500 километров.