Президент Никарагуа Ортега поздравил россиян с Днем Победы

Глава государства в 78-ю годовщину Великой Победы от имени народа поздравил президента России Владимира Путина, советские и российские семьи со всеми победами, в том числе с будущими, которые обязательно придут. Президент Никарагуа также добавил, что враги свободы и всеобщего блага сейчас собираются возродить гитлеровский фашизм. Об этом говорится в письме Ортеги и вице-президента Росарио Мурильо.