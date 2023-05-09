США перебросили истребители F-22 Raptor в Эстонию

Американские истребители F-22 Raptor прибыли на авиабазу Эмари в Эстонии «для сдерживания агрессии в регионе Балтийского моря». Такое сообщение распространила пресс-служба командования ВВС США в Европе и Африке.
Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак ранее также сообщил о прибытии истребителей F-22 Raptor в страну. По его словам, американские летчики будут взаимодействовать с польскими пилотами, поддерживая восточный фланг НАТО.
Истребитель пятого поколения F-22 Raptor разработан компаниями General Dynamics, Lockheed Martin и Boeing. Самолет предназначен для прикрытия войск, а также борьбы с авиацией противника и противодействия его воздушной разведке.