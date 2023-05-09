Вучич заявил, что Запад призывает его ввести антироссийские санкции

Представители западных стран, которые приезжают в Сербию, во время встреч забывают здороваться и моментально начинают призывать ввести ограничительные меры в отношении России, признался президент республики Александр Вучич. Глава государства сообщил об этом во время эфира канала Happy.
Западные представители вместо приветствия объясняют сербскому лидеру, какой он «кретин», что не ввел антироссийские санкции. Глава государства так прокомментировал беседы с политиками.
Вучич ранее говорил, что решение официального Белграда не вводить ограничения в отношении России было правильным. Оно сделано в интересах Сербии.