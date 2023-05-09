Гладков написал об обстреле Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле города Шебекино. Он написал об этом в личном Telegram-канале.
Согласно предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Снаряд упал между двумя многоквартирными жилыми домами, сообщил губернатор.
Гладков добавил, что в связи с инцидентом были повреждены окна, балконы и фасады обоих зданий. Также были посечены шесть машин. Сотрудники оперативных и аварийных служб находятся на месте происшествия и продолжают поквартирный обход.