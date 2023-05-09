Десятки мотоциклистов организовали пробег в Магнитогорске в честь ЧВК «Вагнер»

Десятки байкеров организовали мотопробег в поддержку бойцов ЧВК «Вагнер» в городе Магнитогорск Челябинской области. Видео мероприятия опубликовал Telegram-канал «Оркестр Вагнера | Wagner».
Огромное количество мотоциклистов выехали на улицы города. Также можно было заметить развеивающееся флаги с эмблемами ЧВК «Вагнер». Пробег был организован в честь штурмовиков «оркестра», которые героически сражаются сейчас в Бахмуте.
Ранее около 200 человек поучаствовали в забеге в Комсомольске-на-Амуре в память о погибших бойцах ЧВК «Вагнер» и других участниках специальной военной операции на Украине. Мероприятие было приурочено к 9 Мая.