Американский ветеран Кон призвал США и Россию помнить о временах союзничества

Американский ветеран Фрэнк Кон призвал США и Россию помнить, что во время Второй мировой войны страны были партнерами. Вашингтон и Москва способны и сейчас возродить это союзничество, передает РИА Новости.
Во времена Второй мировой войны вокруг была страшная разруха, однако, по словам ветерана, у всех был правильный настрой. США и Россия планировали идти вперед и восстанавливать мир. Страны были союзниками и друзьями.
Кон также добавил, что считает собственной обязанностью напоминать о временах, когда Вашингтон, Москва и их партнеры в Лондоне и Париже вместе боролись против нацизма. Ветеран ради этого принимает участие в церемониях.