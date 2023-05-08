Мэр Белгорода Демидов отменил мероприятия в честь Дня Победы из соображений безопасности

Праздничные мероприятия по случаю 9 Мая отменены в Белгороде из-за угрозы диверсий. Об этом уведомил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.
По его словам, соответствующее решение было принято из соображений безопасности. Это также обусловлено накаленной обстановкой на границе.
«Уверен, вы со мной согласитесь - рисковать не стоит», – говорится в сообщении.
Градоначальник добавил, что часть запланированных мероприятий все же состоится. Так, в городе пройдут возложения цветов к мемориалам ВОВ и поздравление ветеранов.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил об отмене торжественного парада. Эта сделано, чтобы не давать возможности противнику ударить по большому скоплению техники и военных.