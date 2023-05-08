Baza: российские ПВО уничтожили неизвестный беспилотник над Азовским морем в Крыму

Российские военные в понедельник уничтожили неизвестный дрон в небе над Азовским морем в Крыму. Информацию об инциденте предоставил Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, беспилотник сбили в акватории полуострова в районе населенного пункта Глазовка Ленинского района. Обломки БПЛА найти пока не удалось. Сведений о пострадавших не поступало.
Министерство обороны России в воскресенье сообщало, что системами противовоздушной обороны были сбиты 22 военных беспилотника ВСУ над Черным морем. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, противник предпринял более десяти безуспешных попыток атаковать город.