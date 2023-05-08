Пригожин и ополченцы из Белгородской и Курской областей обсудили ситуацию на фронте

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин провел встречу с ополченцами на учебной базе «оркестра», где обсуждались текущие дела на фронте. Видеозапись опубликовала пресс-служба предпринимателя.
Бизнесмен поинтересовался у жителей Белгородской и Курской областей, какие у них мысли и предложения. Добровольцы в целом отметили сложную обстановку с бюрократией. Например, оружие, а именно учебные «пропиленные» автоматы, в отрядах теробороны выдавали «под десять подписей», его не разрешалось перевозить на личном транспорте даже до полигона.
«Все верно, должен быть статус и должен быть автомат в руках... Учебные автоматы — то же самое, что учебную бабу выдавать», — отметил Пригожин.
Предприниматель также пояснил участникам встречи, что в Москве и на Рублевке заблуждаются насчет тактики противника, когда речь идет о СВО.
«Все рассуждают в Москве, Кремле, на Рублевке (там все хорошо) так — они нет пойдут. Как они (украинцы. — Прим. Ред.) не пойдут? Это раз. А во-вторых — мы-то пошли. Чем они отличаются от нас?» — отметил Пригожин.
Добровольцы поблагодарили основателя ЧВК «Вагнер» за то, что компания дает «обычным мужикам» пройти полноценное обучение с грамотными инструкторами. Пригожин в конце напомнил о возможности получить нормальное оружие, «без прорези».