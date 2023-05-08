Пригожин и ополченцы из Белгородской и Курской областей обсудили ситуацию на фронте

Бизнесмен поинтересовался у жителей Белгородской и Курской областей, какие у них мысли и предложения. Добровольцы в целом отметили сложную обстановку с бюрократией. Например, оружие, а именно учебные «пропиленные» автоматы, в отрядах теробороны выдавали «под десять подписей», его не разрешалось перевозить на личном транспорте даже до полигона.