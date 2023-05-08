Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, попытается сбежать с родины после поражения бойцов киевского режима, предположил экс-аналитик Центрального разведывательного управления Реймонд Макговерн. Он рассказал об этом во время беседы с YouTube-каналом Judging Freedom.
Зеленский является хорошим актером, напомнил Макговерн. Украинский лидер играет роль защитника, который собирается стоять с родиной до конца. Однако спустя пару недель глава государства будет находиться на личной вилле на Кипре, а его соотечественники окажутся брошены на произвол судьбы.
Макговерн также добавил, что Зеленский только следует указаниям, которые получает. При этом ближайшие месяцы могут превратиться в настоящую катастрофу для ВСУ.