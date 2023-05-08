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Бывший аналитик ЦРУ Макговерн анонсировал побег Зеленского на Кипр на фоне поражения ВСУ

Политика
Бывший аналитик ЦРУ Макговерн анонсировал побег Зеленского на Кипр на фоне поражения ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, попытается сбежать с родины после поражения бойцов киевского режима, предположил экс-аналитик Центрального разведывательного управления Реймонд Макговерн. Он рассказал об этом во время беседы с YouTube-каналом Judging Freedom.

Зеленский является хорошим актером, напомнил Макговерн. Украинский лидер играет роль защитника, который собирается стоять с родиной до конца. Однако спустя пару недель глава государства будет находиться на личной вилле на Кипре, а его соотечественники окажутся брошены на произвол судьбы.

Макговерн также добавил, что Зеленский только следует указаниям, которые получает. При этом ближайшие месяцы могут превратиться в настоящую катастрофу для ВСУ.

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