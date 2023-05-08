Бывший аналитик ЦРУ Макговерн анонсировал побег Зеленского на Кипр на фоне поражения ВСУ

Зеленский является хорошим актером, напомнил Макговерн. Украинский лидер играет роль защитника, который собирается стоять с родиной до конца. Однако спустя пару недель глава государства будет находиться на личной вилле на Кипре, а его соотечественники окажутся брошены на произвол судьбы.