Американские власти не одобряют атаки на мирных жителей, будь то в России или на Украине, сообщил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель. Он так отреагировал на слова главы украинской военной разведки про убийства россиян «в любой точке мира» до победы киевского режима.
США, по словам Пателя, дали ясно понять, что не одобряют нападения на мирное население в любой части света. Эта позиция остается неизменной. Заявление заместителя пресс-секретаря Госдепа передает РИА Новости.
Ранее Буданов сообщил, что Вооруженные силы Украины убивали граждан России и продолжат это делать в любой точке мира до полной победы Киева. Глава разведки так прокомментировал вопрос о вероятной причастности его страны к убийству политолога Дарьи Дугиной.