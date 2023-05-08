Госдеп: Вашингтон не одобряет удары по мирным жителям в России

Американские власти не одобряют атаки на мирных жителей, будь то в России или на Украине, сообщил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель. Он так отреагировал на слова главы украинской военной разведки про убийства россиян «в любой точке мира» до победы киевского режима.