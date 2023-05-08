Итальянские власти призвали своих граждан немедленно покинуть Украину

МИД Италии призвал своих граждан, которые находятся на территории Украины, срочно покинуть эту страну. Об этом сообщили в кризисном центре дипломатического ведомства.
Также итальянские власти призвали соотечественников воздержаться от поездок на Украину. В обращении МИД сказано, что по всей стране, в том числе и в Киеве, продолжаются ракетные обстрелы и нахождение там небезопасно.
Кроме этого, существует угроза разрушения энергетической инфраструктуры, говорится в заявлении дипмиссии. С февраля 2022 года итальянское посольство в Киеве периодически выступает с подобными рекомендациями своим гражданам.