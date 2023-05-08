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Итальянские власти призвали своих граждан немедленно покинуть Украину

Политика
Итальянские власти призвали своих граждан немедленно покинуть Украину

МИД Италии призвал своих граждан, которые находятся на территории Украины, срочно покинуть эту страну. Об этом сообщили в кризисном центре дипломатического ведомства.

Также итальянские власти призвали соотечественников воздержаться от поездок на Украину. В обращении МИД сказано, что по всей стране, в том числе и в Киеве, продолжаются ракетные обстрелы и нахождение там небезопасно.

Кроме этого, существует угроза разрушения энергетической инфраструктуры, говорится в заявлении дипмиссии. С февраля 2022 года итальянское посольство в Киеве периодически выступает с подобными рекомендациями своим гражданам.

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