Игнатьев высоко оценил перспективы Семака в сборной России по футболу

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев считает, что Сергей Семак мог бы возглавить сборную России по футболу.
Борис Игнатьев назвал Сергея Семака тренером «с четко очерченными идеями», который мог бы возглавить российскую сборную. Об этом 82-летний специалист рассказал в интервью изданию Sport24.
«Он готов работать в лучших клубах нашей страны. Конечно, он один из тех, на кого можно всматриваться и говорить, что он — тренер сборной России», — подчеркнул Игнатьев.
Сборная России по футболу временно отстранена от участия в международных турнирах. Это решение ФИФА и УЕФА связано с проведением специальной военной операции ВС РФ на Украине.