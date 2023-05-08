Председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен пора приструнить. Об этом в своем Twitter-аккаунте заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
Политик таким образом отреагировал на новость о планах европейской чиновницы посетить Киев 9 мая и провести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он считает, что комиссия объединения исходит из интересов Соединенных Штатов.
«Урсула фон дер Ляйен завтра возвращается в Киев, чтобы передать Зеленскому наши деньги и оружие! В очередной раз!» — возмутился Филиппо.
Ранее Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 9 мая Дня Европы. Телеканал «360» сообщил, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после этой инициативы назвала главу киевского режима Иудой.