Украинцы снесли памятник князю Григорию Потемкину в Николаеве

Бюст российского государственного деятеля, князя Григория Потемкина демонтировали в украинском Николаеве.
Фаворита императрицы Екатерины II считают одним из основателей города. Однако это не помешало избавиться от «неугодного» памятника и сейчас на его месте осталась лишь табличка с надписью.
«Бюст Потемкина находился на территории яхт-клуба с 2009 года», — пишут местные СМИ.
Светлейший князь Григорий Потемкин основал ряд городов, среди которых Николаев, Херсон и Севастополь.
Стоит отметить, что борьба с памятниками, связанными с российской и советской историей, началась на Украине еще в 2015 году. Именно тогда киевским режимом был принят так называемый закон о «декоммунизации».