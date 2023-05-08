«Бои ожесточенные, группы двигаются вперед»: Пригожин описал актуальную обстановку в Бахмуте

Подразделения «ЧВК Вагнер», находящиеся в Бахмуте (Артемовске), продолжают продвигаться вперед. Об этом заявил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Предприниматель сообщил, что 8 мая бойцы продвинулись на 130 метров. ЧВК «Вагнер» заняла около 15 тысяч метров, под контролем противника остается около 2,36 квадратных километра территории.
«Бои ожесточенные, группы двигаются вперед, и будут продолжаться», — заявил Пригожин.
Основатель ЧВК «Вагнер» также высказался о ситуации с поставками боеприпасов. По его словам, подразделения, «по предварительным данным», начинает получать снаряды. Однако «вживую» этих боеприпасов «музыканты» еще не видели, подытожил он.