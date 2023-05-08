Евгений Пригожин возложил цветы у памятника погибшим бойцам ЧВК «Вагнер» в Краснодарском крае

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин открыл памятник, который посвящен «музыкантам», павшим в ходе проведения специальной операции России на Украине. Монумент был установлен в Краснодарском крае.
Пригожин возложил цветы к памятнику, а затем снял с него черный чехол. На кадрах, которые опубликовала пресс-служба бизнесмена в Telegram, видно, как рядом с мемориалом развеваются два флага – российский и ЧВК «Вагнер».
Ранее Евгений Пригожин возложил цветы к памятнику погибшим в ходе специальной операции бойцам ЧВК «Вагнер» под Екатеринбургом. Он отметил, что на этом кладбище похоронены те, кто поступал храбро и пал героем.