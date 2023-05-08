CNN: Блинкена пытаются привлечь к ответственности за неуважение к Конгрессу США

Госсекретаря США Энтони Блинкена хотят привлечь к ответственности за неуважение к конгрессу. Такая информация появилась в распоряжении телеканала CNN.
По данным журналистов, недавно к главе Госдепа обратился член Палаты представителей Майкл Маккол. Он припомнил дипломату расследование о выводе американских войск из Афганистана, в ходе которого Блинкен якобы предоставил «неполную» информацию. Тем самым госсекретарь проявил неуважение к законодателям, считает конгрессмен.
«Маккол дает Блинкену третий срок до 11 мая, чтобы добровольно подчиниться, или он пойдет дальше в процедурах привлечения к ответственности», — уточнили в CNN.
Между тем США предприняли очередную попытку вмешаться во внутренние дела Афганистана. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает телеканал «360».