Названы даты проведения стыковых матчей за право участвовать в следующем сезоне РПЛ

Стали известны даты проведения стыковых матчей между клубами РПЛ и Первой лиги за право выступить в следующем чемпионате России по футболу.
Первые стыковые матчи за право сыграть в 32-м чемпионате России по футболу состоятся 6 июня. Об этом пишет «Матч ТВ». Ответные стыковые игры пройдут 9 июня. По результатам двух матчей определятся клубы, которые выступят в следующем сезоне РПЛ.
Накануне досрочно определился чемпион России по футболу. Петербургский «Зенит» в пятый раз подряд выиграл РПЛ. Сине-бело-голубые стали недосягаемы для конкурентов по турнирной таблице после победы над московским «Спартаком» со счетом 3:2. Следующий сезон РПЛ стартует в июле.