Названы даты проведения стыковых матчей за право участвовать в следующем сезоне РПЛ

Накануне досрочно определился чемпион России по футболу. Петербургский «Зенит» в пятый раз подряд выиграл РПЛ. Сине-бело-голубые стали недосягаемы для конкурентов по турнирной таблице после победы над московским «Спартаком» со счетом 3:2. Следующий сезон РПЛ стартует в июле.