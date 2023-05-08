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USA Today: в США снимут часть комплектующих с танков Abrams перед отправкой Украине

Армия
USA Today: в США снимут часть комплектующих с танков Abrams перед отправкой Украине

Пентагон планирует снять часть комплектующих с предназначенных для Украины танков M1A1 Abrams, чтобы «чувствительные» технологии не попали в руки России, сообщает USA Today, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

По информации журналистов, танки уже проходят необходимое техническое обслуживание. В процессе с них снимают любые элементы, которые способны указать на уязвимости американской техники.

«Это может дать или не дать России возможность провести на них испытания и найти уязвимые места», — объяснил аналитик RAND Corporation Колин Смит.

На текущий момент неизвестно, каких именно систем лишатся отправляемые Украине танки Abrams.

#США #Украина #Вооружение