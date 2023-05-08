Рост товарооборота РФ с Ближним Востоком и Северной Африкой составил 83% за пять лет

Товарооборот РФ с государствами Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) вырос на 83% за пять лет. Такое заявление сделал глава Минэкономразвития России Максим Решетников на Ежегодном инвестиционном форуме, передает ТАСС.
По словам Решетникова, за указанный период объем торговли России со странами БВСА увеличился до 94,9 миллиарда рублей. Предприниматели из этих государств хотят занять нишу ушедших из РФ западных предприятий.
Министр ранее отметил, что создание зоны свободной торговли с ОАЭ и Египтом находится в процессе обсуждения между участниками Евразийского экономического союза.