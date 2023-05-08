Лукашенко приехал с рабочим визитом в российскую столицу в преддверии Дня Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом. Об этом поведала пресс-секретарь политика Наталья Эйсмонт.
Кортеж белорусского лидера был замечен в российской столице вечером, 8 мая. Эйсмонт отметила, что глава государства планирует принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Он получил приглашение от президента России Владимира Путина наравне с остальными лидерами стран постсоветского пространства.
Ранее в Москву прибыл глава Кыргызстана Садыр Жапаров. Он успел провести встречу с Путиным и обсудить ряд вопросов о двустороннем сотрудничестве в военно-технической сфере.