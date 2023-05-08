Лукашенко приехал с рабочим визитом в российскую столицу в преддверии Дня Победы

Кортеж белорусского лидера был замечен в российской столице вечером, 8 мая. Эйсмонт отметила, что глава государства планирует принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Он получил приглашение от президента России Владимира Путина наравне с остальными лидерами стран постсоветского пространства.