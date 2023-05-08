Лионель Месси является главным претендентом на «Золотой мяч» в 2023 году

Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины по футболу Месси возглавил список главных претендентов на «Золотой мяч» по итогам сезона-2022/2023, который был представлен редакцией интернет-портала Goal.com. В число основных фаворитов в борьбе за самую престижную награду также вошли Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» и одноклубник Месси Килиан Мбаппе.