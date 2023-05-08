«Сочи» с крупным счетом уступил «Локомотиву» в матче 26-го тура РПЛ

Столичный «Локомотив» 8 мая продлил беспроигрышную серию в РПЛ до четырех матчей. «Железнодорожники» победили «Сочи» в домашней встрече 26-го тура чемпионата России по футболу. Матч на стадионе «РЖД Арена» завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев. Забитыми мячами отметились Наир Тикнизян, Артем Карпукас и Вильсон Изидор.