Украинские чиновники вынуждены лгать о «перехвате» российской гиперзвуковой ракете «Кинжал», даже когда это вызывает насмешки, заявил обозреватель «КП» Виктор Баранец.
Так он прокомментировал изданию «ПолитРоссия» попытку министра обороны Украины Алексея Резникова выдать кусок водопроводной трубы за якобы сбитый боеприпас нового поколения.
«Представители США дают по башке всем, кому могут, если они не придерживаются истории, выгодной Пентагону», — рассказал собеседник журналистов.
В связи с этим он напомнил, что согласно продвигаемой на Украине версии «Кинжал» сбили из американского зенитного ракетного комплекса Patriot.