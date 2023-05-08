Куплет песни «Прекрасное далеко» был изменен из-за цезуры в СССР

Текст песни «Прекрасное далеко» из фильма «Гостья из будущего» пришлось изменить из-за цензуры в СССР. Премьера картины состоялась в 1984 году.
Песню «Прекрасное далеко» россияне узнали благодаря проекту «Гостья из будущего». Однако не все знают, что композицию пришлось изменить из-за цензуры.
Так. например, во втором куплете были слова: «Слышу голос из прекрасного далека, он зовет меня не в райские края». Эти слова не понравились цензорам тех времен.
В связи с этим, поэту Юрию Энтину пришлось переписать музыкальную композицию из-за религиозных отсылок. Об этом пишет Sport24.