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Куплет песни «Прекрасное далеко» был изменен из-за цезуры в СССР

Общество
Куплет песни «Прекрасное далеко» был изменен из-за цезуры в СССР

Текст песни «Прекрасное далеко» из фильма «Гостья из будущего» пришлось изменить из-за цензуры в СССР. Премьера картины состоялась в 1984 году.

Песню «Прекрасное далеко» россияне узнали благодаря проекту «Гостья из будущего». Однако не все знают, что композицию пришлось изменить из-за цензуры.

Так. например, во втором куплете были слова: «Слышу голос из прекрасного далека, он зовет меня не в райские края». Эти слова не понравились цензорам тех времен.

В связи с этим, поэту Юрию Энтину пришлось переписать музыкальную композицию из-за религиозных отсылок. Об этом пишет Sport24.

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