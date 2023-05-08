Frankfurter Allgemeine: действия Европы толкнули Турцию в сторону Ближнего Востока

Европа поспособствовала тому, что Турция отвернулась от нее и становится ближневосточной страной. Таким мнением делится член комитета немецкого бундестага по иностранным делам от ХДС Родерих Кизеветтер в беседе с газетой Frankfurter Allgemeine.
По словам политика, накануне президентских выборов в Турции складывается нестабильная обстановка. Лагерь действующего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана раскололся на две стороны. Одни желают двигаться к Европе, другие голосуют за независимость государства, пояснил он.
«Если Евросоюз в таком случае будет относиться к Турции иначе, чем 20 лет назад, это предотвратит повторение подобной радикализации в Турции. Это произошло с Эрдоганом, потому что он чувствовал себя отвергнутым. В ближайшие одно или два десятилетия мы должны снова открыть дверь», — отметил собеседник издания.
Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сказал, что страна перестала обращать внимание на заявления американского лидера Джо Байдена. Подробности передает «360».