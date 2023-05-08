Депутат Госдумы Белик: Европа не признает Украину равной после решения Зеленского по 9 мая

По словам парламентария, глава соседнего государства пытается попасть в ЕС «через дырку в заборе». Этим и объясняется заинтересованность политика в восхвалении всего европейского. Однако никаких дивидендов Зеленскому в данном случае извлечь не удастся, рассказал депутат РИА Новости.