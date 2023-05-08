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Депутат Госдумы Белик: Европа не признает Украину равной после решения Зеленского по 9 мая

Политика
Депутат Госдумы Белик: Европа не признает Украину равной после решения Зеленского по 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский напрасно пытается подлизаться к западным хозяевам, объявляя 9 мая Днем Европы. К такому выводу пришел депутат Госдумы Дмитрий Белик.

По словам парламентария, глава соседнего государства пытается попасть в ЕС «через дырку в заборе». Этим и объясняется заинтересованность политика в восхвалении всего европейского. Однако никаких дивидендов Зеленскому в данном случае извлечь не удастся, рассказал депутат РИА Новости.

«Западные страны никогда не признают Украину равной себе, как бы ни пытались в Киеве приобщить украинский народ к европейским ценностям», — произнес Белик.

Ранее решение главы киевского режима прокомментировал сенатор Григорий Карасин. По его словам, политик предал память советского народа.

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