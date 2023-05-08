Член «Правого сектора» с позывным Иранец ликвидирован в районе Бахмута

Известный на Украине националист Виктор Панаско с позывным Иранец был уничтожен в боях у Бахмута (Артемовска), сообщает «Украина.ру».
Панаско был одним из видных участников «Правого сектора»✱ (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ).
В 2019 году он был приговорен к 15 годам лишения свободы за убийство. Президент Украины Владимир Зеленский помиловал радикала в 2022 году на фоне спецоперации ВС РФ.
Наступательная операция в Бахмуте ведется исключительно силами ЧВК «Вагнер». Сейчас штурмовые подразделения успешно продвигаются на западе города.
- ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация