Пригожин ответил на заявление экс-посла ЛНР о начале контрнаступления ВСУ после сдачи Бахмута

Вооруженные силы Украины начнут контрнаступление, «ликвидировав ЧВК "Вагнер" в Бахмуте». С таким заявлением выступил основатель «оркестра» Евгений Пригожин, сообщает его пресс-служба.
Предприниматель ответил на запрос издания RuNews24. Журналисты попросили его прокомментировать заявление бывшего посла ЛНР Родиона Мирошника о том, что Вооруженные силы Украины начнут свое контрнаступление после сдачи Бахмута. Как утверждает Пригожин, он уже говорил об этом.
«ВСУ начнут контрнаступление, ликвидировав ЧВК "Вагнер". Для этого надо ее втянуть в Артемовск, обрезать фланги и дальше двигаться», — заявил он.
По словам основателя «оркестра», ЧВК «Вагнер» должна иметь достаточное количество боеприпасов и вооружения. Это необходимо для выравнивания линии фронта, закрепления и успешной встречи наступающих подразделений ВСУ. При этом он отметил, что украинские националисты могут пойти в контрнаступление и в других районах.
«Если мы будем Артемовск брать до 2025 года — это не значит, что Украина наступать не будет. На других направлениях будет наступать», — объяснил предприниматель.
Евгений Пригожин ранее заявил, что Министерство обороны России пообещало дать ЧВК «Вагнер» боеприпасы и прикрыть фланги под Бахмутом. По его словам, взаимодействие между «оркестром» и Минобороны будет осуществлять генерал армии Сергей Суровикин.