Пригожин ответил на заявление экс-посла ЛНР о начале контрнаступления ВСУ после сдачи Бахмута

По словам основателя «оркестра», ЧВК «Вагнер» должна иметь достаточное количество боеприпасов и вооружения. Это необходимо для выравнивания линии фронта, закрепления и успешной встречи наступающих подразделений ВСУ. При этом он отметил, что украинские националисты могут пойти в контрнаступление и в других районах.