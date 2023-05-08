Путин и президент Киргизии Жапаров выразили обеспокоенность попытками помешать многополярности

Главы государств в преддверии Дня Победы провели переговоры в Москве. Они заявили, что на мировой арене сегодня происходят масштабные изменения, ведущие к многополярному миропорядку. Путин и Жапаров выразили обеспокоенность попытками помешать этому процессу. Они также уделили внимание двустороннему сотрудничеству.