Путин и президент Киргизии Жапаров выразили обеспокоенность попытками помешать многополярности

Президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров выразили обеспокоенность попытками некоторых стран помешать формированию многополярности. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Главы государств в преддверии Дня Победы провели переговоры в Москве. Они заявили, что на мировой арене сегодня происходят масштабные изменения, ведущие к многополярному миропорядку. Путин и Жапаров выразили обеспокоенность попытками помешать этому процессу. Они также уделили внимание двустороннему сотрудничеству.
Ранее телеканал «360» сообщил, что российский лидер принял приглашение своего коллеги из Киргизии посетить республику в текущем году.