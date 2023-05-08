Политолог Мезюхо объяснил, почему отмена 9 Мая на Украине не приведет к протестам в Киеве

Эксперт утверждает, что правоохранительные органы Украины очень «эффективно» работают в плане преследования собственных соотечественников, не согласных с позицией государства. По его словам, никакие решения президента Владимира Зеленского не приведут к митингам, так как вся подобная активность в стране задавлена.