Политолог Мезюхо объяснил, почему отмена 9 Мая на Украине не приведет к протестам в Киеве

Жители Украины могут выступать против отмены празднования Дня Победы 9 мая, однако они не будут высказывать свою позицию публично. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо. Он объяснил, почему украинцы бояться выражать свое мнение.
Эксперт утверждает, что правоохранительные органы Украины очень «эффективно» работают в плане преследования собственных соотечественников, не согласных с позицией государства. По его словам, никакие решения президента Владимира Зеленского не приведут к митингам, так как вся подобная активность в стране задавлена.
«Страна превратилась в полицейское государство, где царят беззаконие и неонацистская диктатура», — заявил Мезюхо в комментарии для телеканала «360».
Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский установил 9 мая День Европы. По его словам, 8 мая украинцы будут праздновать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.