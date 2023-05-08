Сатановский: удары российских «Кинжалов» на Украине доставили много проблем НАТО

Североатлантический альянс понес болезненные потери в результате применения российскими войсками на Украине гиперзвуковых ракет «Кинжал», сообщил политолог Евгений Сатановский.
В комментарии изданию «Царьград» он напомнил об уничтоженном бункере, где находились высокопоставленные военные западных стран. Некоторые источники утверждают, что все находившиеся на той секретной базе были ликвидированы.
При этом Сатановский признал, что точных данных предоставить не может. Таковые имеются у украинской стороны, но в Киеве вряд ли признают произошедшее.
«А они будут исключительно врать, с украинской стороны мы ничего конкретного, верифицированного не видим и не слышим», — сказал эксперт.
Ранее появилась информация о том, что министр обороны Украины представил в качестве якобы сбитого на Украине «Кинжала» кусок водопроводной трубы.