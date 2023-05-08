В Берлине оставили в силе запрет на демонстрацию российской символики 9 мая

Административный суд Берлина оставил в силе запрет на демонстрацию 9 мая российской символики.
Так, на День Победы в городе официально запрещено выходить на улицу с российскими триколорами, георгиевскими ленточками, флагами СССР и так далее. Об этом сообщила местная полиция в своем аккаунте в Twitter.
Причем несколько дней назад суд разрешил флаги России и символику на время шествия «Бессмертного полка». Однако правоохранители обжаловали решение инстанции и подали иск в Высший административный суд.
«Административный суд счел нашу жалобу обоснованной», — говорится в сообщении.
В пятницу в столице ФРГ также ввели запрет на использование российских и украинских флагов у советских мемориалов, которые находятся в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шенхольцер-Хайде. Однако ограничение не затрагивает дипломатов и ветеранов Второй мировой войны.