В Берлине оставили в силе запрет на демонстрацию российской символики 9 мая

В пятницу в столице ФРГ также ввели запрет на использование российских и украинских флагов у советских мемориалов, которые находятся в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шенхольцер-Хайде. Однако ограничение не затрагивает дипломатов и ветеранов Второй мировой войны.