С Новым Годом!

Песков: власти делают все необходимое для обеспечения безопасности на параде Победы в Москве

Политика
Песков: власти делают все необходимое для обеспечения безопасности на параде Победы в Москве

Российские власти делают все необходимое, чтобы обеспечить должный уровень безопасности на время проведения парада Победы в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, в этот день следует «быть начеку». Киевский режим, с которым имеет дело Россия, может активизироваться, уверен он.

«Нужна бдительность», — заключил Песков.

Ранее стало известно, что лидеры стран постсоветского пространства стали прибывать в Москву для участия в параде, посвященном 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Как ожидается, парад посетят главы Армении, Киргизии, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана.

#песков #россия #парад победы